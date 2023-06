Beste invaller Williams stopt na zeventien seizoenen NBA

De Amerikaanse basketballer Lou Williams beëindigt na zeventien seizoenen zijn carrière in de NBA. De 36-jarige Williams speelde in totaal 1123 wedstrijden en kwam voor zes verschillende teams uit. Hij vergaarde vooral faam als invaller. Tot drie keer toe werd hij uitgeroepen tot beste invaller van het seizoen, de zogeheten Sixth Man of the Year.

Williams’ laatste club was Atlanta Hawks. Hij speelde ook voor Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Houston Rockets en Los Angeles Clippers. Hij was zelden basisspeler en gaat de NBA-boeken in als invaller met de meeste punten, namelijk 13.396.