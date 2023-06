Skjelmose blijft Ayuso nipt voor en wint Ronde van Zwitserland

Wielrenner Mattias Skjelmose van Trek-Segafredo heeft de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De 22-jarige Deen behield zijn leiderstrui in de afsluitende tijdrit, waarin hij de zege moest laten aan de Spanjaard Juan Ayuso. De Belg Remco Evenepoel, die in de tijdrit tweede werd op 8 seconden, eindigde als derde in het klassement.

Met zijn winnende tijd passeerde de 20-jarige Ayuso, die de tijdrit begon als de nummer 3 uit het klassement, Felix Gall uit Oostenrijk. Skjelmose wist met een sterk tweede deel in de tijdrit over 25,7 kilometer 9 van zijn 18 seconden voorsprong over te houden. Wilco Kelderman werd vierde in het klassement.

De Ronde van Zwitserland werd opgeschrikt door het overlijden van Gino Mäder afgelopen vrijdag. De Zwitser bezweek aan de verwondingen van een val in de vijfde etappe van donderdag. Vanwege het ongeval gingen meerdere ploegen en renners van andere formaties niet meer van start.