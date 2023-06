Britse tennisster Boulter wint in Nottingham eerste WTA-titel

Katie Boulter heeft voor het eerst een titel op de WTA Tour gewonnen. De 26-jarige Engelse tennisster versloeg in de finale in Nottingham haar landgenote Jodie Burrage met 6-3 6-3. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.

Het was voor het eerst sinds 1977 dat twee tennissters uit Groot-Brittanniƫ tegenover elkaar stonden in een WTA-finale. Sue Barker en Virginia Wade waren 46 jaar geleden in San Francisco de laatste twee Britse speelsters in de finale op het hoogste niveau.

Boulter stond voor het toernooi in Nottingham op de 126e plek van de wereldranglijst, Burrage op de 131e.