Van der Poel pakt zege Ronde van België, Jakobsen wint slotrit

Mathieu van der Poel heeft de Ronde van België op zijn naam geschreven. De leidende positie van de 28-jarige wielrenner van Alpecin-Deceuninck kwam in de slotrit met start en finish in Brussel niet meer in gevaar. Fabio Jakobsen van Soudal – Quick-Step won de vijfde etappe in de Belgische hoofdstad in de massasprint voor Jasper Philipsen en Thibau Nys.

Van der Poel had zijn marge in het klassement vergroot met de winst in de vierde rit zaterdag. Hij had vooraf aan de slotrit, die waarschijnlijk in een sprint ging eindigen, 40 seconden voorsprong op Sören Waerenskjold uit Noorwegen. In de sprint ging Van der Poel aan, met in zijn wiel ook ploeggenoot Philipsen. Die werd echter geklopt door Jakobsen, die eerder ook de tweede etappe had gewonnen. Cees Bol eindigde als vierde.