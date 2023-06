Tennisster Aleksandrova prolongeert titel in Rosmalen

De Russische tennisster Ekaterina Aleksandrova heeft op het grastoernooi van Rosmalen haar titel geprolongeerd. De nummer 4 van de plaatsingslijst en de mondiale nummer 26 versloeg in een lange en spannende finale haar landgenote Veronika Koedermetova met 4-6 6-4 7-6 (3). Koedermetova was als eerste geplaatst op het Autotron.

De 28 jaar oude Aleksandrova maakte het in de tiebreak na 2 uur en 52 minuten af op haar vierde wedstrijdpunt. In de derde set had Koedermetova op eigen service drie matchpoints weggewerkt.

Voor Aleksandrova was het de vierde titel uit haar loopbaan en de eerste van het seizoen. Vorig jaar was ze in de finale te sterk voor de Belarussische Aryna Sabalenka.