Wielrenster Norsgaard blijft peloton nipt voor in Touretappe zes

Wielrenster Emma Norsgaard heeft de zesde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 24-jarige Deense van Movistar bleef na 122,1 kilometer tussen Albi en Blagnac het aanstormende peloton nipt voor. Charlotte Kool eindigde als tweede voor geletruidraagster Lotte Kopecky uit België. Marianne Vos werd vierde.

Norsgaard, teamgenote van Annemiek van Vleuten bij de Spaanse ploeg, zat met de Spaanse Sandra Alonso en de Poolse Agnieszka Skalniak-Sójka de hele dag in de kopgroep. Met een ultieme versnelling in Blagnac bleef ze de sprintsters voor.

Kopecky start zaterdag in de zevende etappe opnieuw in de gele trui. De Belgische heeft een voorsprong van 53 seconden op Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika en 55 seconden op Van Vleuten. Zaterdag volgt een zware bergetappe met de finish op de Tourmalet en zondag eindigt de Tour met een tijdrit in Pau.

Norsgaard bezorgt haar ploeg de tweede ritzege in deze Tour. De Duitse Liane Lippert schreef de tweede etappe op haar naam. Movistar won eerder dit jaar al de Vuelta en de Giro Donne met Van Vleuten.

De Deense had doelbewust voor de aanval gekozen. “Ik denk dat ik geen sprintster meer ben. Ik ben misschien snel, maar kan de pure sprintsters niet meer verslaan. Dus ik heb mijn kans gegrepen, ben voor het hoogste gegaan en hier staan we.”

Norsgaard kwam met Alonso bij de Poolse Skalniak-Sójka die alleen voorop reed. Met z’n drieën hielden ze lang een voorsprong vast, totdat de Spaanse er in de slotfase af moest. De sprintersploegen rekenden echter verkeerd en kwamen net te laat om Norsgaard nog bij te halen.

“Ik heb er geen woorden voor en ben heel emotioneel”, zei de Deense. “Ik had een heel lastig begin van het jaar. Ik bedank iedereen die in me is blijven geloven. Dit is mijn grootste overwinning.”