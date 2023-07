Peeters pakt bij afwezigheid Bol Nederlandse titel 400 horden

Cathelijn Peeters heeft bij de NK atletiek in Breda voor de vierde keer de titel veroverd op de 400 meter horden. De 26-jarige atlete won de finale in een tijd van 54,95 en dat was een kampioenschapsrecord. Peeters was een klasse apart; ze had ruim 2,5 seconden voorsprong op Anne van de Wiel, die het zilver pakte in 57,55. De pas 16-jarige Abigail Noruwa liep naar het brons in 58,48.

Peeters opereert op het hordenummer internationaal gezien in de schaduw van Femke Bol, die op dit moment de wereldranglijst aanvoert met 51,45. Europees kampioene Bol is ook topfavoriete voor het goud op de WK volgende maand in Boedapest. De Amersfoortse slaat de 400 meter horden steevast over op de nationale titelstrijd en kiest voor een andere nummers. Op de NK in Breda doet ze mee op de 200 meter en met 22,88 seconden was ze zaterdag de snelste in de halve finales.

Peeters profiteerde voor de vierde keer op rij dankbaar van de afwezigheid van Bol, maar de Dongense maakt dit seizoen wel een stevige progressie. Ze scherpte haar persoonlijk record onlangs in Madrid aan tot 54,56 seconden en met die tijd heeft ze deelname aan de komende WK in Boedapest én de Olympische Spelen van 2024 in Parijs afgedwongen.

“Ik ben blij met de titel, maar het doel was het kampioenschapsrecord”, zei Peeters na de finale. “Ik hoop in Boedapest de halve finales te halen en dan kijken wat dat oplevert. Ik train niet zo vaak samen met Femke, behalve op de trainingskampen in het buitenland. Dan leer ik veel van haar.”