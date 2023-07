Britse autocoureur Dennis grijpt in Londen wereldtitel Formule E

De Britse autocoureur Jake Dennis is de nieuwe wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E. Zijn tweede plek in de E-Prix in Londen volstond om de titel in de voorlaatste race van het seizoen veilig te stellen

De Nieuw-Zeelander Mitch Evans won de race in Londen, waar zondag ook de slotrace wordt verreden. De Nederlander Robin Frijns viel uit.

De race op een parcours in de Docklands verliep behoorlijk hectisch. Tot twee keer toe werd de rode vlag gezwaaid om de wedstrijd stil te leggen. In de voorlaatste ronde waren meerdere auto’s betrokken bij een botsing.

Dennis, die rijdt voor het Porsche-team Avalanche/Andretti, eindigde dit seizoen tien keer op het podium. Hij won twee races. Frijns beleefde een minder seizoen; de Limburger haalde geen enkele keer het podium. Zijn beste klassering was de negende plek in de E-Prix van Jakarta.