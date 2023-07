Tennisser Zverev naar finale in ‘eigen’ Hamburg

Tennisser Alexander Zverev heeft zaterdag voor de eerste keer de finale bereikt van het toernooi in zijn geboorteplaats Hamburg. De Duitse olympisch kampioen versloeg de 19-jarige Fransman Arthur Fils in twee sets, 6-2 6-4. De als vierde geplaatste Zverev gaf nog geen set af de afgelopen week.

In de finale speelt hij tegen de Serviër Laslo Djere. Die versloeg in de halve eindstrijd de Chinees Zhang Zhizhen. Ook hij deed dat in twee sets, 6-3 6-2.

De 28-jarige Djere won tot dusver twee ATP-toernooien, Sardinië in 2020 en Rio de Janeiro in 2019. Hij speelt zijn vijfde finale. De 26-jarige Zverev kan in zijn 31e finale de twintigste titel winnen.