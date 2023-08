Bronzen Vetter dacht aan stoppen in ‘waardeloze meerkamp’

Ik kan net zo goed stoppen, dacht Anouk Vetter na het verspringen, het vijfde onderdeel van de zevenkamp. “Ik was echt aan een waardeloze meerkamp bezig. Het was zwaar, moeizaam en het ging niet vanzelf”, zei ze na het behalen van de bronzen medaille op de WK atletiek in Boedapest.

Maar alles veranderde na het speerwerpen, dat ze won met een fabuleuze worp van 59,57 meter. Na dat zesde onderdeel gloorde er ineens toch weer een sprankje hoop. “Speerwerpen heeft mij gered, duidelijk. Ik had het verspringen zo verprutst, dat ik die medaille al uit mijn hoofd had gezet. Maar als je bijna 60 meter gooit, kan het er ineens anders uitzien”, zei de 30-jarige atlete, die voor de vijfde keer een medaille won op een titeltoernooi.

De tranen bleven maar stromen na het besef dat ze die bronzen plak te pakken had na de afsluitende 800 meter. “Het is ook mijn derde WK-medaille en dat vind ik echt wel heel goed. Ik kan de tranen gewoon niet tegenhouden.”

Op die 800 meter ging ze er “volle bak” in. “Ik was niet heel nerveus. Het ging 700 meter goed en de laatste 100 meter waren vreselijk. Het had geen meter langer moeten duren, of ik was ook onderuit gegaan, net als Sifan Hassan en Femke Bol. Het kan iedereen namelijk gebeuren. Je benen voelen op zo’n moment zo zwaar, het is als in een nare droom: je wilt lopen, maar komt niet vooruit.”

Vetter werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867 punten. In Boedapest haalde ze 6501 punten, goed voor een ticket naar de Spelen van Parijs.