Bol met blauwe plekken aan de start op 400 meter horden bij WK

Femke Bol gaat maandag gewoon van start op de 400 meter horden bij de WK atletiek in Boedapest. Volgens bondscoach Laurent Meuwly heeft de Nederlandse topatlete alleen wat kleine blauwe plekken overgehouden aan haar val zaterdag in de finale van de 4×400 meter gemengde estafette. “Ze is in orde, haar benen zijn in orde”, zei Meuwly. “Femke heeft zondagmiddag de boel wat losgemaakt en alles is goed. Er zijn geen zorgen voor de komende races.”

Bol was de laatste loper in de estafetteploeg en leek op weg naar de gouden medaille, maar luttele meters voor de finish vloeiden de krachten uit haar verzuurde benen en ging ze onderuit. Het stokje vloog wel over de finishlijn, maar de Amersfoortse zelf lag plat op haar gezicht op de atletiekbaan. De bizarre valpartij leverde Nederland een diskwalificatie op.

De atlete liet zelf op Instagram ook weten dat het goed met haar gaat. “Het was een moeilijke start van het toernooi, maar helaas hoort dat ook bij de sport. Gelukkig is het toernooi nog maar net begonnen”, schreef Bol bij haar schema voor de komende dagen. Dat zijn in principe drie races op de 400 meter horden en twee op de 4×400 meter. Bol mikt vooral op de wereldtitel in haar specialisme, de 400 horden. Op dat nummer heeft ze al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons, maar de begeerde wereldtitel ontbreekt nog.