Van der Poel toont regenboogtrui en wil zijn seizoen verlengen

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft zondag voor het eerst in wedstrijdverband de regenboogtrui geshowd die hij twee weken geleden veroverde in Glasgow. De 28-jarige Nederlander deed in een wit shirt en witte broek met daarop de regenboogkleuren mee aan het criterium van Etten-Leur.

Van der Poel zei daar tegen de Belgische zender Sporza dat hij overweegt om over een maand mee te doen aan het olympische testevent op de mountainbike in Parijs, op 23 en 24 september. Hij wil daarvoor mogelijk nog wat koersen op de weg rijden. “Na dit criterium begin ik gewoon weer met fietsen en dan zie ik de komende weken wel hoe ik me voel. De kans bestaat dat er wat wegkoersen worden toegevoegd aan mijn programma, zodat ik niet alleen maar hoef te trainen richting het testevent”, zei Van der Poel, die zondagochtend met een privĂ©jet werd opgehaald vanaf zijn vakantieadres in Marbella en enkele uren later in Etten-Leur aan de start verscheen.

De alleskunner op de fiets genoot onder de Spaanse zon met wat vrienden van een korte vakantie. “Het WK was mijn laatste grote doel van dit seizoen. Maar door die rare data van het WK zit het seizoen er eigenlijk nog niet echt op.”