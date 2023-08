Bol op WK atletiek op jacht naar het begeerde goud op 400 horden

Femke Bol mag eindelijk de race lopen waar ze het afgelopen jaar zo hard voor heeft getraind. De Amersfoortse atlete loopt op de WK atletiek in Boedapest om 21.50 uur de finale van de 400 meter horden. Ze is de torenhoge favoriete voor het goud, want ze heeft dit jaar al haar wedstrijden gewonnen en haar Europees record aangescherpt tot 51,45 seconden.

Bol heeft al de nodige medailles behaald op de 400 meter horden. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar het begeerde mondiale goud ontbreekt nog. In Boedapest won ze met groot verschil zowel haar serie als haar heat van de halve finales.

Tasa Jiya en Taymir Burnet komen op de zesde dag van de WK in actie op de 200 meter. Mike Foppen loopt de series van de 5000 meter. Hij zette deze zomer het Nederlands record op 13.05,66.