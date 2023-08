Hockeycoach Van Ass kiest voor Koning als keepster voor restant EK

Paul van Ass, de bondscoach van de Nederlandse hockeysters, heeft Josine Koning aangewezen als eerste keepster voor het restant van het EK in Mönchengladbach. Met Koning op doel neemt Oranje, dat mikt op de vierde Europese titel op rij, het donderdag op tegen Engeland.

Voor het toernooi besloot de staf van Van Ass met keepsters Anne Veenendaal en Koning dat de poulewedstrijden per helft zouden worden verdeeld. Na de groepsfase is er door de technische staf een keuze gemaakt voor Koning.

“We hebben het woensdagavond in een gesprek met hen beiden verteld en nader uitgelegd. Het verschil is heel klein en we prijzen ons rijk met twee fantastische keepsters”, aldus Van Ass. “Voor dit moment kiezen we voor Josine. Uiteraard was Anne teleurgesteld. Dat is haar goed recht en volkomen logisch. Maar ze pakte het professioneel op en is strijdbaar.”

De andere halve finale gaat tussen Duitsland en België.