Amerikaans servicekanon John Isner stopt na US Open met tennis

De Amerikaanse tennisser John Isner, die zich momenteel voorbereidt op zijn zeventiende deelname aan de US Open, stopt na dat toernooi met professioneel tennis. “Na meer dan zeventien jaar op de ATP Tour is het tijd om afscheid te nemen van het professionele tennis”, schreef de 38-jarige Isner op X. “De US Open wordt mijn laatste evenement.”

Isner gaat de boeken in als de speler die maar liefst 14.411 aces sloeg in ATP-toernooien, meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de sport. Daar kan hij volgende week nog enkele aces aan toevoegen: de US Open, waar hij in 2011 en 2018 de kwartfinales bereikte, begint maandag.

Die machtige service bracht Isner ver. Hij was van 2012 tot 2020 de hoogst genoteerde Amerikaan op de eindejaarsranglijst van de ATP, en van 2010 tot 2019 stond hij in de top-20 van de wereldranglijst. Hij won zestien ATP-titels in het enkelspel en acht dubbeltitels.

Isner staat ook bekend om zijn marathonwedstrijd op Wimbledon in de eerste ronde tegen de Fransman Nicolas Mahut in 2010. De lange Amerikaan zegevierde met 6-4 3-6 7-6 (7) 7-6 (3) 70-68. Die wedstrijd duurde elf uur en vijf minuten, verspreid over drie dagen.