Wereldkampioene Bol begint stilaan te wennen aan sterrenstatus

Femke Bol begint eraan te wennen dat ze een sterrenstatus in de atletiek heeft, maar ze blijft het bijzonder vinden dat er in de stad Boedapest overal levensgrote posters met haar beeltenis hangen. “Ik heb er zelf nog helemaal niks van gezien, want ik ben hier alleen nog maar in het hotel en het stadion geweest”, zei de kersverse wereldkampioene op de 400 meter horden. “Het zijn de sponsors die dat regelen. Het geeft soms een beetje meer druk, maar het is wel bijzonder gaaf.’’

Die druk was op de WK in Boedapest nog groter omdat haar val afgelopen zaterdag in de finale van de 4×400 meter gemengde estafette in haar hoofd speelde voor de start van de finale van de 400 meter horden. “Ik ben er uiteindelijk goed mee omgegaan en daar ben ik trots op. Ik heb er heel veel van geleerd en dat neem ik mee naar de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.”

De Amersfoortse won het goud in een perfect uitgevoerde race. “Ik wilde niet ineens denken dat ik door één slechte race ineens niets meer zou kunnen. Ik heb zoveel goede races gelopen dit jaar, dus ik wist ook dat als ik mijn taken goed zou uitvoeren, ik een goede race kon lopen. De tien horden zijn voor mij dan de tegenstanders en die zijn makkelijker om overheen te komen.”

Bol kon ook zeggen dat de verandering om van vijftien naar veertien passen tussen de horden over te stappen, goed heeft uitgepakt. “Mijn laatste 100 meter is nu supersterk en ik voel me steeds comfortabeler, ik kan nu al gaan leren cruisen. Ik ging in de finale nog niet eerder zo makkelijk in veertien passen naar horde zeven.”

Het feit dat de Amerikaanse olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin ontbrak op de WK in Boedapest, deed niets af aan de glans van haar goud, vond Bol. “Ik vond het jammer dat ze niet meedeed, maar het hoort ook bij de sport dat atleten voor andere nummers kiezen of geblesseerd raken. Mijn focus is niet op haar, want daar heb ik niets aan. Ik richt me op mijn eigen proces en ik stond er wél op het moment dat het moest. Ze geeft me wel motivatie en het is ook goed me met haar te meten, maar deze gouden medaille geeft ook motivatie.’’

Het toernooi is nog niet klaar voor Bol. Ze kan nog een medaille halen met het estafetteteam op de 4×400 meter. Zaterdag zijn de series en zondag is de finale. Bol won dit voorjaar al goud met het team op de EK indoor in Istanbul en vorig jaar was er ook goud op de EK in München.