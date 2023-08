Jumbo-Visma gaat voor trilogie in de Vuelta

Wielerploeg Jumbo-Visma hoopt in de Vuelta een bijzondere trilogie te voltooien. Na de eindzege in de Giro en de Tour kan het team als eerst ploeg ooit drie grote wielerrondes in één seizoen winnen. “We zullen elkaar nodig hebben om ons absolute einddoel te behalen”, keek Tourwinnaar Jonas Vingegaard vooruit op de website van de Nederlandse formatie.

De Ronde van Spanje gaat zaterdag in Barcelona van start met een ploegentijdrit van zo’n vijftien kilometer. Vingegaard en Primoz Roglic, die de eindzege pakte in de Giro, zijn samen aangewezen als kopmannen. “Het is niet de eerste keer dat we als ploeggenoten een rittenkoers aanvatten”, zegt Vingegaard. “In het verleden draaide dat al enkele keren goed uit met eindzeges in de Ronde van Spanje en het Critérium du Dauphiné. Daar bewezen we over een goede onderlinge samenwerking te beschikken. We kijken er allebei erg naar uit.”

Ook Roglic heeft er zin in. “We hebben een sterke selectie. Het is nog vroeg om te bepalen wie de absolute kopman wordt binnen het team. Het doel is om straks als eindwinnaar op het podium te staan in Madrid met een Team Jumbo-Visma-renner. De vorm en de benen zullen duidelijkheid scheppen wie op het einde de leider is”, aldus de Sloveen.

De ploeg heeft volgens Vingegaard ook vertrouwen in een goede start in de tijdrit. “Het is een zeer technisch parcours. We hebben zeker de renners voor dat soort werk. Ik kijk ernaar uit om te openen met een ploegentijdrit en hopelijk ook meteen een goed resultaat te behalen.”

Roglic en Vingegaard krijgen in de Vuelta concurrentie van onder anderen titelverdediger Remco Evenepoel. De Belg was ook uitdager van Roglic in de Giro, maar moest de etappekoers in Italië voortijdig verlaten vanwege een positieve coronatest.