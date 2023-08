Ricciardo wilde De Vries in Formule 1 eigenlijk niet al zo snel vervangen

Voor de Australiër Daniel Ricciardo kwam zijn terugkeer in de Formule 1 als vervanger van Nyck de Vries sneller dan hij had verwacht en aanvankelijk ook had gehoopt. De voormalige coureur van onder meer Red Bull wilde eigenlijk pas na de zomerstop, die nu net is afgelopen, zijn rentree maken. In plaats daarvan stelde AlphaTauri hem twee races daarvoor al aan als de vervanger van de puntloze Nederlander.

“Maar achteraf ben ik heel blij met de ongebruikelijke beslissing van het team”, zei Ricciardo vanuit Zandvoort. “Het was heel nuttig om die twee races te hebben, omdat ik er nu de afgelopen weken over na heb kunnen denken en aan een aantal dingen heb kunnen werken voor dit weekend.”

Waar Max Verstappen aangaf dat hij de zomerstop echt nodig had, was dat voor Ricciardo anders. “Ik had de maanden daarvoor al genoeg vrije tijd gehad. Ik nam alsnog wel wat afstand van het racen, maar ik heb meer op mijn lichaam gelet dan ik normaal in zo’n pauze zou hebben gedaan. Hoe vind je dat ik eruitzie?”, vroeg de 34-jarige coureur grappend aan de journalist die de vraag had gesteld.

Ricciardo moest eind vorig jaar vertrekken bij McLaren en geeft nu aan te hebben getwijfeld of hij zou terugkeren in de sport. “Vanaf nu zie ik elk raceweekend daarom als een bonus”, aldus de voormalig teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. “De laatste twee jaar genoot ik er niet meer heel erg van, maar dat is nu weer terug. Ik hou er weer van en ga er nog van genieten. Ik wil nog een paar jaar door.”

Ricciardo is vanaf 12.30 uur net als de andere Formule 1-coureurs voor het eerst op de baan in Zandvoort voor de eerste vrije training. Zondag is de race en kan hij zijn eerste punten van dit seizoen pakken. In Hongarije werd de Australiër dertiende, in België zestiende.