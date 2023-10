Golfer Besseling houdt tweede plek vast in Spaans Open

Golfer Wil Besseling heeft na de tweede ronde van het Spaans Open in Madrid de tweede plaats behouden. De 37-jarige Noord-Hollander deelt die positie wel met Shubhankar Sharma uit India. De twee staan op tien slagen onder par. De Fransman Matthieu Pavon behield de leiding met -11. Joost Luiten viel uit de top 10 en is na 36 holes de gedeelde nummer 24.

Besseling is nog altijd op zoek naar zijn eerste toernooizege op de Europese tour. Hij is dit jaar nog niet één keer bij de beste tien geëindigd. In Madrid ligt hij na twee dagen op koers voor een mooie eindklassering. Besseling liet op zijn openingsronde van 64 slagen een ronde van 68 (-3) volgen. Hij noteerde vier birdies en zette er één bogey tegenover. Pavon, die opende in 63 slagen, kwam in de tweede ronde ook tot een score van 68.

Luiten stond na de eerste ronde, waarin hij 66 slagen nodig had voor de achttien holes op Club de Campo Villa de Madrid, zesde. Met een ronde van 71 slagen (level par) zakte hij weg uit de bovenste regionen.