Zwemster Schouten wint ook bij wereldbeker Athene goud

Zwemster Tes Schouten heeft voor de tweede keer op rij goud gewonnen bij een wereldbekerwedstrijd op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige Bodegraafse was vrijdag in Athene de snelste in een tijd van 2.23,23. Schouten bleef daarmee de Australische Jenna Strauch (2.24,19) en de Deense Thea Blomsterberg (2.24,34) voor. Vorige week won Schouten op hetzelfde nummer goud in Berlijn.

Bij de mannen eindigde Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag als derde in een tijd van 59,40. Het goud was voor de Chinese wereldkampioen Haiyang Qin (58,44), het zilver voor de Amerikaan Nic Fink (59,28). Caspar Corbeau zette met 59,99 de zevende tijd neer.

De Nederlandse zwemploeg noteerde in Athene zes andere finaleplaatsen. Op de 50 meter vrij eindigden Kim Busch (25,32) en Marrit Steenbergen (25,34) als respectievelijk zesde en zevende. Kira Toussaint (28,38) en Maaike de Waard (28,45) behaalden op de 50 meter rugslag dezelfde klasseringen. Kenzo Simons (22,34) en Stan Pijnenburg (22,55) moesten op de 50 meter vrije slag met een zesde en achtste plaats genoegen nemen.