Ronde van Italië in 2024 vol met loodzware beklimmingen

De Ronde van Italië belooft in 2024 een loodzware editie te worden. De organisatie heeft een rittenschema gepresenteerd waarin het wemelt van de bergetappes en aankomsten bovenop een col. De 107e editie van de Giro telt ook zes etappes voor de sprinters en twee tijdritten. De start is op 4 mei in de regio Piëmont met een rit naar Turijn, de finish is op 26 mei in Rome.

Dat de ronde zou beginnen in de regio rond Turijn, was al bekend. Al in de eerste etappe moeten de renners klimmen. De Superga is de helling die centraal staat. De tweede rit eindigt op de Santuario di Oropa, de klim waar Marco Pantani in 1999 na mechanische problemen begon aan een enorme inhaalrace, waarbij hij 49 renners passeerde en als eerste boven kwam.

De zesde rit van Viareggio naar Rapolane Terme zit vol heuvels en gravelstroken, terwijl de zevende etappe een individuele tijdrit over 37,3 kilometer is met een klim in de laatste 4 kilometer door het oude centrum van Perugia. De achtste rit is meteen een serieuze bergrit naar de top van de Prati di Tivo.

De tweede week begint met een bergrit van Pompei naar Cusano Mutri met aankomst op de Bocca della Selva. In de veertiende etappe krijgen de renners de tweede tijdrit voorgeschoteld: 31 kilometer van Castiglione delle Stiviere naar Desenzano del Garda. Dan volgt een 220 kilometer langer bergetappe naar Livigno, met aankomst op de Mottolino.

De laatste week begint met twee loodzware bergritten. De zestiende etappe gaat over de Stelvio, met 2758 meter het ‘dak van de Giro’ en de Monte Pana. Etappe zeventien eindigt op de Passo Brocon, een nieuwe beklimming in de Giro. Op de voorlaatste dag kan het algemeen klassement nog flink opgeschud worden. In de twintigste rit, van Alpago naar Bassano del Grappa gereden, moet de Monte Grappa twee keer beklommen worden.

Primoz Roglic won dit jaar de Giro in dienst van Jumbo-Visma. De 33-jarige Sloveen komt volgend seizoen uit voor Bora-hansgrohe.