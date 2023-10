Nederlandse dammers grijpen naast wereldtitel op Curaçao

De sterke Nederlandse delegatie bij het WK dammen op Curaçao heeft naast de wereldtitel gegrepen. Het goud was na negentien speelronden voor de Oekraïner Joeri Anikejev. Daarna volgden vier Nederlanders in de eindstand. Jan Groenendijk veroverde het zilver, het brons was voor Martijn van IJzendoorn. Wouter Sipma eindigde als vierde en Jitse Slump werd vijfde.

Vooraf sprak bondscoach Rik Keurentjes de ambitie uit om de wereldtitel in het Nederlandse kamp te houden. Roel Boomstra was in 2022 de laatste wereldkampioen. Boomstra was er niet bij in Willemstad, omdat hij is gestopt als professioneel dammer.

Vooraf werd Guntis Valneris gezien als de grootste concurrent, maar de Let kon zich in het toernooi niet mengen in de strijd bovenaan. Anikejev bleek de dammer die de Nederlanders de baas was.

Bij de vrouwen ging de titel eveneens naar Oekraïne. Viktoria Motritsjko verzamelde de meeste punten. Lisa Scholtens was op de vierde plaats de beste Nederlandse.