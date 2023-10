Einde seizoen en geen Billie Jean King Cup voor Svitolina

Elina Svitolina komt dit tennisseizoen niet meer in actie. De pupil van trainer Raemon Sluiter en de nummer 25 van de wereld heeft haar seizoen voortijdig beëindigd wegens een voetblessure, aldus Sluiter.

De 29-jarige Svitolina kwam begin september voor het laatst in actie. Ze verloor toen in de derde ronde van de US Open. Ze reisde niet af naar Azië voor toernooien in onder meer China.

Het vroege einde van het seizoen betekent dat Oranje volgende maand geen rekening hoeft te houden met de beste tennisster uit Oekraïne van dit moment. Nederland en Oekraïne treffen elkaar op 11 en 12 november in Litouwen. De inzet van die ontmoeting is een plek in de Qualifiers-ronde van de Billie Jean King Cup.

Svitolina kende dit seizoen een succesvolle terugkeer op de tour na te zijn bevallen. Ze haalde de kwartfinale van Roland Garros en reikte op Wimbledon zelfs tot de laatste vier.

Het nieuwe tennisseizoen begint eind december.