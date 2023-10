Waarschuwing Formule 1-coureur Stroll voor wangedrag in GP Qatar

Autosportbond FIA heeft de Canadese Formule 1-coureur Lance Stroll een officiƫle schriftelijke waarschuwing gegeven voor zijn wangedrag afgelopen weekeinde tijdens de Grote Prijs van Qatar. De coureur van Aston Martin uitte zijn boosheid over het vroege uitvallen in de kwalificatierace door het stuurtje van zijn auto weg te smijten en zijn coach Henry Howe weg te duwen in de garagebox.

“De FIA hanteert een nultolerantie tegen wangedrag en veroordeelt alle acties die kunnen leiden tot fysieke intimidatie”, luidde de verklaring, waarin ook werd aangegeven dat de 24-jarige coureur zijn excuses heeft aangeboden. “De FIA heeft nota genomen van zijn verontschuldigingen en heeft Stroll herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden als coureur. Hij dient zich aan de sportieve en ethische gedragscodes te houden”, aldus de bond.