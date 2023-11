Darter Dirk van Duijvenbode is bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton in de groepsfase uitgeschakeld. De 31-jarige Zuid-Hollander moest na een nederlaag en een zege winnen van Luke Humphries, maar hij verloor met 5-1 in legs.

Eerder op de avond verloren Gian van Veen en Berry van Peer al hun derde partij van respectievelijk Gerwyn Price en Josh Rock, beiden met 5-1. De twee darters waren na twee nederlagen al uitgeschakeld.