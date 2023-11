Tatum leidt basketballers Celtics naar zege op Knicks in NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben hun achtste zege van het seizoen geboekt. De ploeg versloeg in eigen huis New York Knicks met 114-98 en neemt nu de tweede plaats in achter Philadelphia 76ers in de Eastern Conference.

Jayson Tatum was topschutter bij de Celtics met 35 punten. Zo’n beetje de helft van zijn productie maakte Tatum in het vierde kwart, toen Boston verder uitliep. Bij de Knicks was Jalen Brunson de beste schutter met 26 punten.

Milwaukee Bucks won met 118-109 van Chicago Bulls. Giannis Antetokounmpo nam de Bucks bij de hand met 35 punten en 11 rebounds. Nikola Vucevic maakte 26 punten voort de Bulls.