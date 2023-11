Zverev verslaat Alcaraz in eerste partij ATP Finals

Tennisser Alexander Zverev heeft bij de ATP Finals in Turijn een knappe zege behaald op Carlos Alcaraz. De Duitser versloeg de nummer 2 van de wereld in zijn eerste wedstrijd van het eindejaarstoernooi met 6-7 (3) 6-3 6-4.

Zverev, zevende op de mondiale ranking, begon goed aan de wedstrijd. In de eerste set brak hij Alcaraz in zijn tweede servicegame. Maar drie games werd hij door de Spanjaard teruggebroken. Bij een van 6-5 kreeg Alcaraz twee setpunten, maar kon deze niet verzilveren. In de tiebreak pakte hij de set alsnog.

In de tweede set wist Zverev de service van zijn opponent opnieuw te breken. Dit keer hield hij zijn voorsprong vast en won de set met 6-3. In de beslissende derde set forceerde Zverev opnieuw een breek. Bij een stand van 3-2 ging de Duitse tennisser onderuit. Hij had zichtbaar last van zijn enkel. Onder luid applaus van het publiek in Turijn vervolgde hij de partij.

Hoewel hij af en toe nog wel last leek te hebben, serveerde hij bij een stand van 5-4 voor de wedstrijd. Alcaraz kreeg nog wel een breekpunt, maar op zijn eerste wedstrijdpunt besliste Zverev de partij.

“Ik ben blij dat ik hier weer sta. Ik heb het toernooi vorig jaar gemist”, zei Zverev. “Tegen Carlos ben ik niet degene die veel rally’s vanaf de baseline gaat winnen. Ik wist dat ik heel goed moest serveren. Dat is me gelukt en heeft zich uitbetaald”, aldus de tennisser die zestien aces sloeg.

Zverev wist dat hij op zijn best moest zijn. “Je moet tegen hem je beste tennis spelen. Steeds als ik van hem won, is me dat gelukt”, had de Duitser nog voor de wedstrijd gezegd.

In de andere wedstrijd in de groep nemen de Russen Daniil Medvedev en Andrej Roeblev het tegen elkaar op.