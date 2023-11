Zweedse regering steunt komst Winterspelen naar Stockholm in 2030

Zweden kan serieus werk maken van het binnenhalen van de Olympische Winterspelen van 2030. De regering van het land heeft zijn steun toegezegd aan de kandidatuur. Belangrijke voorwaarde is dat vooral van bestaande locaties gebruik zal worden gemaakt.

“Dit is een verheugende en belangrijke aankondiging”, zei voorzitter Hans von Uthmann van het Zweedse olympisch comité. “We kunnen nu doorgaan met onze kandidatuur en als natie zijn we beter voorbereid dan ooit tevoren.”

Stockholm en omgeving dienen als centrum van de Spelen, maar ook in Åre, Östersund en Falun zijn wedstrijden voorzien. Minister van Sport Jakob Forssmed zei dat Zweden nu een definitieve bid gaat voorbereiden.

Concurrenten voor het houden van de Winterspelen in 2030 zijn onder meer Frankrijk en Zwitserland. In het Zwitserse bid zal mogelijk ijsstadion Thialf in Heerenveen worden voorgesteld als locatie voor de schaatswedstrijden.

Het IOC neemt volgend jaar een besluit over de gastheer van de Winterspelen van 2030. De eerstkomende editie van 2026 wordt gehouden in Italië (Milaan en Cortina d’Ampezzo).

Stockholm organiseerde in 1912 de Zomerspelen.