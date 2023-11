Tennisser Zverev zorgeloos verder op ATP Finals

De Duitse tennisser Alexander Zverev kan de ATP Finals zonder problemen voortzetten. De regerend olympisch kampioen ging maandag onderuit in zijn partij tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz en had zichtbaar last van zijn enkel, maar speelde verder en won zelfs in drie sets: 6-7 (3) 6-3 6-4.

“Gelukkig heb ik mijn enkel niet verzwikt. Ik ben alleen uitgegleden. Ik denk niet dat het een probleem is verder”, aldus de nummer 7 van de wereld, die het woensdag in de groepsfase van het eindejaarstoernooi in Turijn opneemt tegen de Rus Daniil Medvedev.

Er ging een schrikgolf door het stadion toen Zverev languit ging. De Duitser scheurde vorig jaar op Roland Garros bij een soortgelijke misstap zijn enkelbanden en lag er maanden uit. “Veel mensen kennen mijn geschiedenis. Mijn blessure gebeurde op Roland Garros. Niet ergens op een klein toernooi, maar op een van de grootste podia ter wereld”, zei Zverev. “Misschien was dat een beetje de reden van de reactie. Maar ik heb snel het signaal gegeven dat alles in orde was en dat ik niet meer met de ambulance naar huis hoefde.”