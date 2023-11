Tour de France start in 2025 in Noord-Franse stad Lille

Na drie keer starten in het buitenland heeft de Tour de France voor 2025 weer gekozen voor een Grand Départ in eigen land. De regio rond de Noord-Franse stad Lille is aangewezen als startlocatie voor de 112e editie. De organisatie van de Tour maakt de details van de eerste etappes bekend op 30 november.

Vorig jaar begon de Tour in de Deense hoofdstad Kopenhagen, dit jaar was Bilbao in Spaans Baskenland de plaats van vertrek. De Tour van 2024 begint in de Italiaanse stad Florence. De finish is volgend jaar voor het eerst niet in Parijs vanwege de Olympische Spelen, maar in Nice.