Formule 1-team Aston Martin wil door met ’teamspeler’ Alonso

Formule 1-renstal Aston Martin wil ook na 2024 nog door met Fernando Alonso. “De vraag of wij zijn contract willen verlengen, hoef ik eigenlijk niet eens te beantwoorden. Het is absoluut ja”, zei teambaas Mike Krack bij de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotrace van dit jaar.

De 42-jarige Alonso is bezig aan zijn eerste seizoen bij het Britse team en presteert boven verwachting. De Spanjaard, die bij Renault twee keer wereldkampioen werd (2005 en 2006), eindigde dit jaar al acht keer op het podium: vijf keer derde en drie keer tweede. “We waren vanaf de eerste dag onder de indruk van hem en zijn dat nog steeds. Fernando is een opmerkelijke teamspeler. Altijd constructief, vooral als het moeilijk gaat.”

Alonso staat vijfde in de WK-stand met evenveel punten als Ferrari-coureur Carlos Sainz. Hij is met 376 starts in een grand prix recordhouder in de Formule 1. De Spanjaard noemde 2023 zijn beste seizoen sinds 2012, toen hij voor Ferrari reed en het duel om de wereldtitel verloor van Sebastian Vettel van Red Bull.