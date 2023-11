Australische tennissers opnieuw naar eindstrijd Daviscup

De Australische tennissers hebben zich net als vorig jaar geplaatst voor de eindstrijd van de Daviscup Finals. De Australiërs waren in Málaga met 2-0 te sterk voor Finland, dat in de kwartfinales titelhouder Canada had uitgeschakeld.

Alex de Minaur haalde tegen de Finnen het tweede en beslissende punt binnen. In het duel tussen de twee kopmannen versloeg hij Emil Ruusuvuori met 6-4 6-3. De Minaur won liefst vijf keer de servicegame van de Fin en maakte het al na een uur en 33 minuten af met een backhand langs de lijn. Ruusuvuori vroeg nog een ‘challenge’ aan, maar zijn poging het duel te verlengen bleek tevergeefs.

In de eerste wedstrijd had Alexei Popyrin Otto Virtanen met 7-6 (5) 6-2 verslagen.

Australië neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Servië en Italië. De teams van Novak Djokovic en Jannik Sinner, de twee grootste namen in Málaga, treffen elkaar zaterdag. Het is de derde keer in korte tijd dat Djokovic en Sinner tegenover elkaar staan. Vorige week wonnen beiden één duel tijdens de ATP Finals in Turijn.

De Australiërs, met Lleyton Hewitt als captain, kunnen de Daviscup voor het eerst in twintig jaar winnen. In 2003 waren ze op een grasbaan in Melbourne te sterk voor Spanje. Hewitt haalde toen het eerste punt binnen.

Vorig jaar verloor Australië in de finale met 2-0 van Canada, dat toen de beschikking had over Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime. Zij ontbraken dit jaar in Spanje.