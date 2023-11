NOC*NSF biedt Zwitserland Thialf aan voor olympisch schaatsen

Sportkoepel NOC*NSF zou het een eer vinden als Thialf in 2030 of 2034 de olympische schaatswedstrijden mag organiseren. De sportkoepel zal dat zo snel mogelijk in een brief laten weten aan het Zwitserse olympisch comité.

Zwitserland heeft vrijdag besloten zich officieel kandidaat te stellen voor de Winterspelen van 2030 of 2034. Het land heeft echter geen ijsbaan die voldoet aan de olympische eisen voor het langebaanschaatsen. Thialf is door de Zwitsers in hun haalbaarheidsonderzoek genoemd als een alternatieve locatie, naast ijsbanen in Duitsland en Italië.

Thialf liet eerder al weten dat het openstaat als gastheer van de olympische schaatswedstrijden. De sportkoepel wil er nu serieus werk van maken. “NOC*NSF zal zo spoedig mogelijk per brief aan het Zwitserse NOC laten weten dat we graag bereid zijn met hen verder in gesprek te gaan. Ook zullen we laten weten dat Thialf een uitstekende locatie is voor het langebaanschaatsen.”

Het Internationaal Olympisch Comité neemt naar verwachting in de zomer van 2024 een besluit over de locatie voor de Winterspelen van zowel 2030 als 2034. Naast Zwitserland zullen ook Frankrijk en Zweden zich kandidaat stellen voor de organisatie.

De Zwitserse kandidatuur betekent volgens NOC*NSF dat “de mogelijkheid realistischer wordt dat Nederland een rol kan spelen bij de Winterspelen in 2030 of 2034. Voorwaarde is natuurlijk dat het IOC het aanbod van Zwitserland honoreert”, laat de sportkoepel weten. “Tegelijkertijd wijzen we er met nadruk op dat ook Italië en Duitsland over uitstekende schaatslocaties beschikken. Het is uiteindelijk aan Zwitserland – in overleg met de internationale schaatsfederatie ISU en het IOC – om de definitieve keuze te maken.”

Directeur Minne Dolstra van Thialf reageerde eerde deze maand al enthousiast op de suggestie van Zwitserland om het schaatsstadion in Heerenveen te betrekken bij zijn olympische ambities. “Als ze het vragen, dan gaan wij geen nee zeggen. Uiteraard na samenspraak met de betrokken partijen.”

De eerstkomende Winterspelen zijn in 2026 en worden gehouden in Italië (Milaan en Cortina d’Ampezzo).