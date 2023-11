Handbalsters winnen in aanloop naar WK van Hongarije

De Nederlands handbalsters hebben in Rotterdam een oefeninterland van Hongarije gewonnen met 25-23. Angela Malestein en Dione Housheer scoorden ieder vijf keer voor de ploeg van bondscoach Per Johansson, die zich voorbereidt op het WK in Zweden, Noorwegen en Denemarken. Zondag oefent Oranje nogmaals tegen de Hongaarse vrouwenploeg, maar dan in Almelo.

Bij rust stond het Nederlands team met 12-9 voor. In de tweede helft liep de wereldkampioen van 2019 uit naar 18-12, maar die marge van zes goals bleek voor Hongarije het sein om een tandje bij te zetten. De Oost-Europese ploeg, die ook meedoet aan het WK, vocht zich terug naar 22-20 en bleef aanklampen. Het sterkere Nederland wist de voorsprong van twee goals vast te houden.

Yvette Broch ontbreekt in beide wedstrijden tegen Hongarije. De cirkelspeelster sluit dinsdag aan bij Oranje, dat het WK op donderdag 30 november begint met een groepswedstrijd tegen Argentiniƫ. Broch is door Johansson overgehaald terug te keren bij het Nederlands team als vervanger van de met een zware knieblessure uitgeschakelde Merel Freriks. Broch maakte furore in het Nederlands team dat zilver won op het WK van 2015 en brons op het WK van 2017. In 2018 stopte ze, om eind 2020 haar rentree te maken. Ze kwam ook weer terug bij Oranje, maar haakte af voor de Spelen in Tokio.