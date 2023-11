Italië naar finale Daviscup na zeldzame nederlaag Djokovic

De Italiaans tennissers hebben zich na een zeldzame nederlaag van Novak Djokovic geplaatst voor de finale van de Daviscup. Servië werd in Málaga met 2-1 verslagen. Jannik Sinner en Lorenzo Sonego haalden in het dubbelspel het beslissende punt binnen.

Djokovic vormde in de beslissende partij een koppel met Miomir Kecmanovic, die ten koste van Lorenzo Musetti het eerste punt (6-7 (7) 6-2 6-1) had binnengehaald voor de Serviërs. Djokovic, 24-voudig grandslamwinnaar in het enkelspel, en Kecmanovic bogen met 6-3 en 6-4 voor Sinner en Sonego. Het Italiaanse koppel had in de kwartfinales ook het winnende punt binnengehaald tegen Oranje.

Kort voor het dubbelspel had Djokovic nog een zeldzame nederlaag geleden in het enkelspel. Hij liet tegen Sinner drie wedstrijdpunten onbenut en verloor met 6-2 2-6 7-5. In 2011 verloor de nummer 1 van de wereld voor het laatst een wedstrijd in het landentoernooi. Twaalf jaar geleden gaf hij op tegen de Argentijn Juan Martín del Potro. Sindsdien had hij 21 enkelspelwedstrijden gewonnen in de Daviscup.

Zondag nemen de Italianen het in de eindstrijd op tegen Australië, dat vrijdag met 2-0 te sterk was voor Finland. Vorig jaar pakte Canada de titel.