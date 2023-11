Van Gerwen door naar kwartfinales Players Championship Finals

Darter Michael van Gerwen staat in de kwartfinales van de Players Championship Finals, het laatste grote toernooi voor het WK. De Brabander was in de achtste finales ook te sterk voor de Belg Mario Vandenbogaerde (10-6).

Van Gerwen begon moeizaam aan de partij met ‘Super Mario’. Hij kwam op een achterstand van 3-2, maar nam vervolgens het initiatief over. Hij speelde niet zijn beste darts, maar het was goed genoeg om de Belg te verslaan.

Van Gerwen is titelverdediger van het toernooi, dat wordt afgewerkt in het Engelse Minehead. De drievoudig wereldkampioen won de Players Championship Finals al zeven keer. Hij maakte eerder op zaterdag indruk met een klinkende zege op de Engelsman Ross Smith (6-1) in het hoogste gemiddelde ooit van het toernooi. Van Gerwen noteerde 118,52 punten. In de kwartfinale op zondag treft hij de Engelsman Stephen Bunting.

Niels Zonneveld werd uitgeschakeld in de achtste finales. Hij boog met 10-1 voor de Duitser Gabriel Clemens.