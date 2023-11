Van der Vorst gekozen tot voorzitter nieuwe mondiale boksbond

Boris van der Vorst is op het eerste congres van de nieuwe mondiale boksbond World Boxing in Frankfurt gekozen tot voorzitter. De Nederlander, erevoorzitter van de Nederlands boksbond, is ook grondlegger van de nieuwe associatie, die snel erkenning wil van het Internationaal Olympisch Comité.

Van der Vorst maakte zich sterk voor de oprichting van de nieuwe mondiale bond als alternatief voor de IBA, de internationale boksbond die al geruime tijd met financiële en bestuurlijke problemen kampt en inmiddels ook de olympische erkenning kwijt is.

Het wanbeleid van de IBA heeft ervoor gezorgd dat boksen vooralsnog is verdwenen van het olympisch programma bij Spelen van Los Angeles in 2028. Het IOC heeft zelf een taakgroep in het leven geroepen die de olympische kwalificatiewedstrijden voor de Spelen van Parijs in 2024 organiseert.

World Boxing hoopt boksen voor 2028 weer olympisch te maken. De 26 aangesloten bonden hebben op het congres in Frankfurt ook statuten aangenomen en een financieel plan vastgesteld zodat erkenning door het IOC mogelijk is.

Van der Vorst kreeg 63 procent van de stemmen en hij won daarmee de verkiezing van de Amerikaanse kandidate Elise Seignolle. Hij is voor twee jaar gekozen. “Dit is het begin van een nieuw tijdperk. We hebben een basis gelegd voor onze nieuwe internationale federatie”, zei Van der Vorst in een videogesprek met verslaggevers.

Hij verwacht dat veel nationale bonden de komende tijd zullen aansluiten bij de nieuwe federatie. Het wachten is nog op een definitief oordeel van het hof van sportarbitrage CAS over het afnemen van de olympische erkenning van de IBA. “We denken dat het snel zal gaan met lidmaatschap als het CAS een besluit heeft genomen.”