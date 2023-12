Bol maakt kans op uitverkiezing beste atlete van de wereld

De internationale atletiekfederatie maakt de atlete van het jaar bekend tijdens een prijzenceremonie in Monaco. Femke Bol is één van de kanshebsters. De Amersfoortse kan als eerste Nederlander ooit worden gekozen tot beste atlete van de wereld.

De 23-jarige Bol excelleerde afgelopen zomer op de WK atletiek in Boedapest met de wereldtitel op de 400 meter horden. Ze won ook goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. Ze bleef opnieuw ongeslagen in de Diamond League op de 400 horden en ze schitterde op de 400 meter vlak met een wereldrecord indoor van 49,26 seconden. Ze liep het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken.

Die prestaties leverden Bol in oktober al de verkiezing tot Europees atlete van het jaar op. Ze is ook genomineerd in de Nederlandse verkiezing van Sportvrouw van het Jaar.

Ze heeft vier rivalen in de verkiezing van World Athletics. Het zijn de Ethiopische Tigist Assefa (wereldrecord op de marathon), de Jamaicaanse Shericka Jackson (wereldkampioene 200 meter), de Keniaanse Faith Kipyegon (wereldkampioene op 1500 en 5000 meter, wereldrecords op 1500 en 5000 meter én Engelse mijl) en de Venezolaanse Yulimar Rojas (wereldkampioene hink-stap-springen).