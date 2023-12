Zwemcoach Robbertsen ziet goed EK als opsteker richting 2024

De deelname aan de Europese kampioenschappen kortebaan in Roemenië heeft op weg naar de Olympische Spelen goed uitgepakt voor de Nederlandse ploeg. Het team won in totaal zes gouden en vijf bronzen medailles. “Dit is een mooi opsteker richting de WK in februari in Doha en de Olympische Spelen”, aldus Kees Robbertsen, die bij het toernooi als hoofdcoach optrad. “De ploeg heeft goede prestaties neergezet en elke dag was er een goede score. Dat goede gevoel kunnen de zwemmers meenemen naar de volgende toernooien.”

In de voorbereiding op de Spelen koos coach Mark Faber ervoor met zijn zwemmers te starten bij de wedstrijden in het 25-meterbad. Patrick Pearson, trainer van onder anderen Marrit Steenbergen, koos met zijn team voor een andere voorbereiding. De pupillen van Faber boekten mooie successen. De schoolslagspecialisten Arno Kamminga, Caspar Corbeau en Tes Schouten pakten alle drie een gouden medaille.

Maar door het onafhankelijke onderzoek dat er naar hem loopt na klachten over ongepast gedrag, wilde Faber zelf niet reageren op de resultaten en nam Robbertsen de honneurs waar. “Het accent ligt natuurlijk op de Spelen. Het toernooi was ook niet zo zwaar bezet, iedereen maakt daarin zijn eigen keuze. Maar de zwemmers uit Amsterdam wilden hier graag meedoen. Het was ook een goede combinatie met de Rotterdam Qualification Meet van vorige week. Om te racen op de kortebaan is prima in deze fase.”

Daarnaast startten in Roemenië ook een aantal jonge zwemmers, onder wie Thomas Jansen en Tessa Giele, die goud won op de 50 meter vlinderslag. “Voor de jonge zwemmers was dit ook een hele goede ervaring. We hopen dat deze groep de komende jaren een belangrijke rol kan gaan spelen.” Giele verraste ook Robbertsen met haar succes op het niet olympische nummer. Giele maakt geen deel uit van de ploeg voor de WK in Doha. “Ze heeft zich niet weten te kwalificeren. Maar deze titel zal haar ongelooflijk veel goed doen en haar hopelijk extra motivatie en vertrouwen geven. Ze kan ook goed uit de voeten op de 50 meter vrij en heeft in april nog een kans zich hierop te plaatsen voor Parijs.”

De deelnemers aan de wereldtitelstrijd in Doha zullen de komende maand wat gas terugnemen. In januari begint de voorbereiding op de WK en de Spelen. “Dan gaan we vol gas. Met de drukke kalender is het wel een beetje kunst-en-vliegwerk. Het is een behoorlijke uitdaging, maar met een goede planning moet het goed komen.”