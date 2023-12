Handbalsters treffen titelverdediger Noorwegen in kwartfinale WK

De Nederlandse handbalsters nemen het dinsdag in de kwartfinales van het wereldkampioenschap op tegen Noorwegen. De Scandinavische ploeg is de titelverdediger. De wedstrijd wordt gespeeld in het Noorse Trondheim (aanvang 20.30 uur).

Oranje eindigde na een ongeslagen reeks van zes wedstrijden bovenaan in groep II van de hoofdronde. De laatste overwinning was zondag tegen Spanje. Het team van bondscoach Per Johansson won met 29-21.

Olympisch kampioen Frankrijk was in de laatste wedstrijd van groep IV uit de hoofdronde net iets sterker dan Noorwegen. In het gelijkopgaande duel maakte sterspeelster Estelle Nze Minko er in de laatste minuut 24-23 voor Frankrijk van. Zodoende werd Noorwegen als nummer 2 van de groep gekoppeld aan Oranje.

Noorwegen is al jaren een van de toonaangevende landen in het handbal. De ploeg is viervoudig wereldkampioen en achtvoudig Europees kampioen.