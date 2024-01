Veldrijdster Pieterse profiteert van opgave Brand na val

Veldrijdster Puck Pieterse heeft de twaalfde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. Die vond plaats in de Kuil van Zonhoven met telkens een spectaculaire afdaling. Tot halverwege leek Lucinda Brand op weg naar de winst. Maar de ex-wereldkampioene van Baloise Trek Lions kwam bij een val hard op haar neus terecht en moest opgeven.

Vanaf dat moment reed Pieterse (Fenix-Deceuninck) een gewonnen race. Achter de 21-jarige Amersfoortse finishte landgenote Inge van der Heijden als tweede. De Britse Zoe B├Ąckstedt werd derde. Pieterse boekte op tweede kerstdag in Gavere haar eerste zege van het seizoen. In Zonhoven volgde haar vierde overwinning op rij.

Klassementsleidster Ceylin del Carmen Alvarado ontbrak in Zonhoven. De Rotterdamse gaf zaterdag in een cross in Gullegem op wegens rugklachten en spaart zich met het oog op de nationale titelstrijd van volgend weekeinde. Ook wereldkampioene Fem van Empel liet de wereldbekerwedstrijd schieten.

Pieterse, vooraf gezien als de topfavoriet, reed al in de eerste ronde lek. Gelukkig voor haar gebeurde dat dicht bij een materiaalpost. Brand profiteerde door afstand te nemen. Na twee ronden passeerde ze de finish met een voorsprong van 19 seconden op Pieterse en B├Ąckstedt. De Britse moest in de derde ronde de Nederlandse kampioene laten gaan. Maar vooraan veranderde alles door de val van Brand die hard op haar neus viel en moest opgeven. Pieterse passeerde aan het einde van ronde 3 als eerste de finish en nam daarna steeds meer afstand van haar concurrentes.

Pieterse keek terug op een wedstrijd waarin ze met pech en (ongewild) geluk te maken had gekregen. “Op de eerste klim reed ik al lek. Ik probeerde voorin te blijven, maar dat kostte wel wat energie”, vertelde ze in het flashinterview na de koers. “Lucinda had zo’n 20 seconden voorsprong. Tot ik haar aan de kant zag staan. Ik dacht dat ze mechanische pech had. Dat was een beetje geluk voor mij, maar ik hoop vooral dat alles goed met haar gaat.”