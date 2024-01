Duitse tennissers veroveren United Cup

De tennissers van Duitsland hebben in Sydney de finale om de United Cup gewonnen. De beslissing in de strijd met Polen moest komen uit het dubbelspel. Daarin waren Laura Siegemund en Alexander Zverev te sterk voor Iga Swiatek en Hubert Hurkacz. De beslissing viel na twee sets pas in de supertiebreak: 6-4 5-7 10-4.

Duitsland had na een vroege break de eerste set gewonnen, waarna het Poolse dubbel de stand weer recht trok. Bij 9-4 in de supertiebreak benutte het Duitse koppel het eerste wedstrijdpunt.

Eerder had Swiatek Polen op voorsprong gezet door Angelique Kerber in iets meer dan een uur te verslaan: 6-3 6-0. Zverev bracht daarna met een zege op Hurkacz de Duitse ploeg weer op gelijke hoogte. De Duitser was in een lange driesetter te sterk. Na zo’n drie uur tennis stonden de setstanden 6-7 (3) 7-6 (6) 6-4 op het scorebord. Zverev was er twee keer in geslaagd een wedstrijdpunt voor de Pool, die ook de landenwedstrijd had kunnen beslissen, weg te werken.

Beide tennissers moesten na een korte pauze weer de baan op voor het afsluitende dubbelspel. Duitsland is de opvolger van de Verenigde Staten, een jaar geleden de winnaar van de eerste editie van de United Cup.