Noor Kongshaug troeft Nuis en Roest bij EK af op 1500 meter

Kjeld Nuis heeft bij de Europese kampioenschappen afstanden in Heerenveen genoegen moeten nemen met het zilver op de 1500 meter. De 34-jarige schaatser was met een tijd van 1.44,34 een fractie langzamer dan de Noor Peder Kongshaug. Die won in 1.44,25. Het brons was vlak daarachter voor Patrick Roest in 1.44,40.

Nuis versloeg twee jaar geleden Thomas Krol in de strijd om de Europese titel op de 1500 meter. Een maand later bleef hij zijn landgenoot ook voor in de strijd om het olympisch goud in Beijing. Nuis pakte bij de EK afgelopen vrijdag wel goud op de 1000 meter. Roest won zaterdag de 5000 meter.

Kongshaug was bij de wereldbekerwedstrijd in Polen in december al een keer de beste op de 1500 meter. Nuis was toen vanwege ziekte afwezig, maar de 22-jarige Noor versloeg toen wel regerend wereldkampioen Jordan Stolz. Vooral zijn tweede volle ronde was nu heel sterk en daarna hield hij het goed vol. Nuis lag in zijn rit tegen de Noor Eitrem op 1100 meter in tussentijden nog een fractie voor op Kongshaug, maar die had een betere slotronde.

Roest reed in de rit tegen landgenoot Wesly Dijs een heel vlak schema met drie ronden in de 26 seconden. In de opening en de eerste ronde liep hij echter te veel achterstand op Kongshaug op en dat kon hij met een heel snelle slotronde niet meer goedmaken. Dijs kwam tot 1.45,44 en eindigde daarmee als vijfde.