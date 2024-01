Darter Van Duijvenbode kan Littler niet verrassen in Den Bosch

Dirk van Duijvenbode heeft op de Dutch Darts Masters sensatie Luke Littler niet weten te verrassen. De finalist van het afgelopen WK was op het PDC-toernooi met 6-2 te sterk voor de Nederlander.

De 17-jarige Littler, die het afmaakte met een score van 150, is als eerste geplaatst in de Maaspoort. In totaal doen er zestien spelers mee. De finale is zaterdagavond.

Eerder op de avond was er in Den Bosch wel Nederlands succes. Raymond van Barneveld was met 6-5 nipt te sterk voor de Engelsman Rob Cross, Gian van Veen won met 6-3 van Michael Smith en Kevin Doets was Peter Wright met duidelijke cijfers de baas (6-2). Danny Noppert plaatste zich ten koste van Nathan Aspinall voor de kwartfinales: 6-2.

Michael van Gerwen was in de laatste partij van de avond landgenoot Vincent van der Voort duidelijk de baas. Het werd 6-1 voor de vijfvoudig winnaar van het toernooi.

Littler baarde begin dit jaar opzien door de eindstrijd te halen van het wereldkampioenschap. Luke Humphries versloeg hem in Alexandra Palace met 7-4.