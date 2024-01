Sabalenka gaat op voor titelprolongatie op Australian Open

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka gaat zaterdagochtend Nederlandse tijd op voor titelprolongatie op de Australian Open. De nummer 2 van de wereld neemt het in de eindstrijd op tegen de Chinese Zheng Qinwen.

De 25-jarige Sabalenka staat voor de derde keer in de eindstrijd van een grand slam. Vorig jaar was ze ook finaliste op de US Open, waar ze verloor van de Amerikaanse Coco Gauff. In Melbourne was ze eerder deze week, bij de laatste vier, wel te sterk voor Gauff. Sabalenka, die onder neutrale vlag meedoet, heeft dit toernooi nog geen set verloren.

De vier jaar jongere Zheng, als twaalfde geplaatst, gaat voor het eerst een finale speler van een major. Ze was op de grand slams nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Zheng hoopt in de voetsporen te treden van Li Na, die precies tien jaar geleden de beste was in Melbourne. Dat was de laatste grandslamtitel van een Chinese tennisser.

De finale begint iets na 09.30 uur.