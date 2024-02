Europees atlete van het jaar Bol opent indoorseizoen in Metz

Femke Bol loopt in Metz haar eerste indoorwedstrijd van dit jaar. De Europees atlete van het jaar 2023 werkt in de Franse meeting een 400 meter af. Op die afstand baarde ze vorig jaar opzien door het 41 jaar oude wereldrecord indoor te verbeteren. Ze liep op de NK in het Omnisport van Apeldoorn 49,26 seconden.

Die recordtijd vormde de opmaat tot een bijzonder succesvol atletiekjaar, waarin ze eerst Europees kampioen indoor werd op de 400 meter en in de zomer twee keer goud won op de WK in Boedapest: op de 400 meter horden en met het estafetteteam op de 4×400 meter.

De 23-jarige Amersfoortse heeft haar zinnen deze winter gezet op de wereldtitel op de 400 meter bij de WK indoor in Glasgow (1-3 maart). Twee jaar geleden won ze zilver op de WK indoor in Belgrado.

Lieke Klaver loopt ook in Metz. Zij opende haar seizoen eerder deze week in Ostrava met de snelste 400 meter van dit jaar in de wereld: 50,54 seconden.