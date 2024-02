IJshockeyers uit Amerikaanse NHL mogen weer naar Winterspelen

IJshockeyers die uitkomen in de Amerikaanse topcompetitie NHL mogen vanaf 2026 weer deelnemen aan de Olympische Spelen. De bazen van de NHL hebben daarover een akkoord bereikt met het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

In 2014 in het Russische Sotsji waren de spelers van de belangrijkste en grootste ijshockeycompetitie ter wereld er voor het laatst bij op de Winterspelen. In 2018 (Pyeongchang) en 2022 (Beijing) werden de vedetten niet vrijgegeven door de National Hockey League. Het nieuwe akkoord geldt voor de Spelen van 2026 (Milaan/Cortina d’Ampezzo) en 2030, op een nog te bepalen locatie.