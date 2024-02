Bijrol Nederlandse schaatsers op 5000 meter, Bloemen wint

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Quebec ver van het podium geëindigd op de 5000 meter. Marwin Talsma was de beste Nederlander op de negende plaats. De zege ging naar Ted-Jan Bloemen uit Canada die met 6.13,87 Davide Ghiotto uit Italië en Hallgeir Engebraten uit Noorwegen voorbleef.

Marcel Bosker kwam in de eerste rit tot 6.24,88 en werd daarmee tiende, één plaats achter Talsma. Die was een rit later met 6.24,33 net iets sneller. Jesse Speijers kwam tot 6.28,74 en dat was goed voor de dertiende plaats.

Patrick Roest, die dit seizoen de vier andere wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter had gewonnen, ontbrak in Quebec. De regerend wereldkampioen op deze afstand gaf er de voorkeur aan te trainen op weg naar de WK afstanden in Calgary. Voor zijn concurrent Ghiotto lag daarmee de weg open naar de eindzege in het wereldbekerklassement.

De Italiaan deed dat echter niet met een overwinning. Hij werd in een rechtstreeks duel geklopt door Bloemen die ruim onder zijn eigen baanrecord van 6.16,16 dook en daarmee zijn goede vorm bevestigde. Ghiotto pakte wel de wereldbeker, voor Bloemen en Roest.