Darter Van Gerwen verliest finale Masters van Engelsman Bunting

Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd voor de zesde keer de Masters te winnen. De drievoudig wereldkampioen verloor in de finale in het Engelse Milton Keynes met 11-7 in legs van Stephen Bunting uit Engeland.

Van Gerwen kwam nog terug tot 6-6 in legs nadat Bunting een 6-3-voorsprong had genomen. Op 7-7 won Bunting echter vier legs op rij.

Van Gerwen had in de halve finale afgerekend met de Belg Dimitri Van den Bergh (11-2). Hij had in de achtste finales eenvoudig gewonnen van titelverdediger Chris Dobey (10-4) en in de kwartfinales versloeg de Brabander Dave Chisnall met 10-4.