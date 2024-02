Schaatsster Tas wint voor België na tactische race op massastart

Schaatssters Irene Schouten en Marijke Groenewoud zijn er bij de laatste wereldbekerwedstrijd op de massastart niet in geslaagd op het podium te eindigen. In een tactische race in Quebec met het oog op het eindklassement van de wereldbeker lieten de toprijders acht schaatssters wegrijden. Daarvan pakte Sandrine Tas uit België de zege voor Ramona Härdi uit Zwitserland en Michelle Uhrig uit Duitsland.

Schouten werd nog achtste, Groenewoud kwam ten val.

De eindzege in het wereldbekerklassement ging naar Valérie Maltais uit Canada. Die bleef met 263 punten landgenote Ivanie Blondin (257) en Schouten (248) voor. Maltais won zelf geen enkele wedstrijd, maar was wel de meeste constante. Schouten won eerder de wedstrijden in Stavanger en Tomaszów Mazowiecki. Blondin won de eerste wedstrijd in Obihiro en vorige week in Salt Lake City. Groenewoud was de beste in Beijing.